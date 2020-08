Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Rems-Murr-Kreis

Kirchberg an der Murr: Rollerfahrer übersehen

Am Freitagabend gegen 20:00 Uhr wollte ein 69 -Jähriger Fahrer eines VW-Polo in der Rielingshäuser Straße nach links in die Hauptstraße einbiegen und missachtete die Vorfahrt einer 17 -Jährige Rollerfahrerin, welche die Hauptstraße in Richtung Bahnhofstraße fuhr. Der Polo-Fahrer erfasste die Rollerfahrerin seitlich mit seinem vorderen Stoßfänger, welche im Anschluss auf die Straße stürzte. Die Rollerfahrerin wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt 2.100 Euro.

Schorndorf: Einbruch in Firmengebäude

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Hegelstraße ein, indem sie ein Fenster einschlugen und in die Firmenräume einstiegen. Dort erbeuteten sie lediglich einen Feuerlöscher. Die Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Urbach: Autofahrerin mit Kieselsteinen beworfen

Am Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr befuhr eine 23 -Jährige Fahrerin mit ihrem Pkw Mini-Cabrio die Wasenstraße in Richtung Schorndorf. Ein 25 -Jähriger Lenker eines silberfarbenen VW-Passat folgte dem Mini zunächst und fuhr im Verlauf der Wasenstraße links auf einen Linksabbiegerfahrstreifen an den Mini heran und verkürzte mehrfach den Seitenabstand auf Armlänge. Dort bewarf er die im offenen Cabrio fahrende Lenkerin des PKW-Mini mit Kieselsteinen. Im weiteren Verlauf fuhr der Lenker des VW-Passat verbotswidrig links an einer Verkehrsinsel vorbei und setzte sich vor den Mini, so dass diese eine Bremsung durchführen musste. Die Fahrerin des Mini wurde nicht verletzt. Der Polizeiposten Plüderhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer; 07181 - 81344 zu melden.

Ostalbkreis

Eschach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Freitagabend gegen 20:00 Uhr befuhren ein 18 -Jähriger mit seinem Pkw VW-Golf und dahinter ein 22 -Jähriger Motorradfahrer mit seiner Harley-Davidson die Heerstraße von Eschach in Richtung Vellberg. Im Verlauf einer Linkskurve kam ihnen auf ihrer Fahrbahnseite ein bislang unbekannter Pkw entgegen. Der Golf-Fahrer musste nach rechts ausweichen, kam ins Schleudern und im Straßengraben zum Stehen. Der ihm folgende Motorradfahrer musste eine Gefahrenbremsung durchführen und stürzte im Anschluss ebenfalls in den Straßengraben. Beide Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt. Zu einer Berührung mit dem entgegenkommenden Pkw des Unfallverursachers kam es nicht. Dieser entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro, am Motorrad in Höhe von 3.000 Euro. Zeugen, welche Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer: 07171 - 3580 zu melden.

Stödtlen: Radfahrer übersehen

Am Samstagmorgen gegen 09:00 Uhr befuhr ein 51 -Jähriger Peugeot-Fahrer die K3220 von Birkenzell in Richtung Brombachmühle und wollte an der Kreuzung K3221 / K3220 geradeaus weiterfahren. Hierbei übersah er vermutlich aufgrund Sonnenblendung einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 49 -Jährigen Fahrradfahrer und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer, welcher einen Fahrradhelm trug, wurde durch den Unfall schwer verletzt. Zur Versorgung des Verletzten war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Sachschaden beträgt 2.500 Euro.

Landkreis Schwäbisch Hall

Satteldorf: Verlassener brennender Pkw auf der B290

Am Samstagmorgen gegen 04:00 Uhr wurde über Notruf ein brennender Pkw auf der B290 auf Höhe Satteldorf gemeldet. Bei Eintreffen der Polizeistreife stand der VW-Bus bereits in Vollbrand. Bei dem Fahrzeug konnten keine Personen festgestellt werden. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr aus Satteldorf, welche mit 3 Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort waren, gelöscht. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Durch das Feuer platzte der Dieseltank, weshalb die Straße zur Reinigung bis 09:30 Uhr voll gesperrt werden musste. Durch die alarmierte Straßenmeisterei wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet. Es kam nur zur geringen Verkehrsstörungen. Das Polizeirevier Crailsheim bittet Zeugen, welche am Samstagmorgen Personen bei dem VW-Bus oder in der Nähe der B290 wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer: 07951 - 4800 zu melden.

