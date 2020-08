Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall mit einem Bus

Aalen (ots)

Ellwangen - Unfall mit einem Bus

Am Freitagnachmittag, gegen 15:20 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Omnibusfahrer die Haller Straße ortsauswärts. An der Einmündung zur Landesstraße1060 wollte er nach links in diese abbiegen. Dabei übersah er den ordnungsgemäß entgegenkommenden 40-jährigen PKW-Lenker. Die Fahrzeuge kollidierten frontal, seitlich versetzt miteinander, wodurch der PKW-Lenker leicht verletzt wurde. Im Omnibus befanden sich zum Unfall sechs Personen. Hierbei wurden vermutlich ein 41-jähriger Mann und ein 14-jähriges Mädchen leicht verletzt. Die Unfallermittlungen werden vom Polizeirevier Ellwangen geführt und Dauern aktuell noch an. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ungefähr 50.000 Euro geschätzt.

