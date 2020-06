POL-MK: Waffenfund/Einbruch gescheitert

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Am 29. Mai gegen 21.30 Uhr wurde am Schibecker Weg eine Sachbeschädigung an einer dortigen Wochenendhütte angezeigt. Bei der Sachverhaltsaufnahme vor Ort fanden die Beamten zwei PTB Waffen, ein Einhandmesser und eine Armbrust. Diese wurden sichergestellt und der 24-jährige Besitzer der Waffen muss nun mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.

In der Nacht vom 28. zum 29. Mai versuchten unbekannte Täter, in ein Lottogeschäft und Geschenkartikelladen an der Plettenberger Straße einzubrechen. Dieser Versuch scheiterte. Es entstand Sachschaden an der Eingangstür.

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Hinweise nimmt die Wache Plettenberg entgegen.

