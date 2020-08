Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: 17-Jähriger von bislang Unbekanntem angegriffen - 34-Jährige sexuell belästigt - Räuberischer Diebstahl - 58-Jähriger beschäftigt Polizei - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: 17-Jähriger von bislang Unbekanntem angegriffen

An der Einmündung Kastellstraße / Gutenbergstraße wurde ein 17-Jähriger, der mit seinem Krad unterwegs war, am Sonntagabend gegen 22 Uhr von einem bislang unbekannten Mann angegriffen. Dieser stand mitten auf der Fahrbahn, wobei er einen längeren Stock in der Hand hielt. Als der Jugendliche angehalten hatte und das Visier seines Helms öffnete, warf ihm der Mann vor, dass er hier zu oft durchfahren und dabei Krach machen würde. Dann packte der Unbekannte den 17-Jährigen an der Jacke und zog ihn von seinem Fahrzeug, wobei das Krad zur Seite fiel. Der Mann holte aus und schlug dem Jugendlichen mit dem Stock zunächst auf den Helm und dann auf den Rücken. Ein in der Nähe stehendes Mädchen, das den Vorfall beobachtet hatte und dem 17-Jährigen helfen wollte, wich zurück, nachdem auch sie von dem Mann verbal angegriffen wurde. Der Jugendliche erlitt eine Prellung, der entstandene Sachschaden an seinem Fahrzeug beziffert sich auf rund 1300 Euro. Der Angreifer ist ca. 70 Jahre alt und ca. 175 cm groß. Er hat lichte graue Haare, einen leichten Bart und eine feste Statur. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Aufgefahren - 6000 Euro Schaden

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Sonntagabend ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro entstand. Auf der Ebnater Steige fuhr ein 34-Jähriger mit seinem Pkw Skoda auf den verkehrsbedingt abbremsenden Pkw Audi einer 30-Jährigen auf. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Essingen: Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich eine 36 Jahre alte Fahrradfahrerin bei einem Sturz am Sonntagmittag zu. Kurz nach 12 Uhr befuhr die Radlerin den Radweg parallel zur Landesstraße 1165, wo sie aus unbekannter Ursache zu Boden stürzte. Die 36-Jährige wurde ins Krankenhaus verbracht; an ihrem Rad entstand Sachschaden von rund 200 Euro.

Aalen: 34-Jährige sexuell belästigt

Beim Verlassen der öffentlichen Toilette am Aalener Bahnhof wurde eine 34-Jährige am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr von einem bislang Unbekannten sexuell belästigt. Der Mann zog die Frau in die Herrentoilette und fasste ihr dann an die Brust und in den Genitalbereich. Als der Unbekannte seinen Gürtel öffnen wollte, schlug die Frau ihm mit der Faust ist Gesicht, so dass er von ihr abließ. Da die 34-Jährige erst von zu Hause Anzeige erstattete, konnte der Unbekannte nicht mehr angetroffen werden. Der Mann ist ca. 50 bis 60 Jahre alt und Angaben der Frau zufolge, Türke. Bekleidet war er mit einem weißen Hemd und einer schwarzen Hose; außerdem trug er eine Brille. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Neresheim: Fahrzeug übersehen

Auf rund 6000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag entstand. Kurz vor 13 Uhr bog ein 78-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes Benz auf einem Parkplatz in der Heidenheimer Straße nach links in Richtung Ausfahrt ab. Hierbei übersah er den Pkw Audi einer 44-Jährigen und streifte diesen.

Aalen: Fahrzeug machte sich selbständig

Gegen 12.30 Uhr am Samstagmittag stellte ein 38-Jähriger seinen Kleinbus in der Faber-du-Faur-Straße ab. Da er das Fahrzeug nicht ausreichend absicherte, machte dieses sich selbständig und rollte gegen einen geparkten Pkw Renault, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Aalen: Räuberischer Diebstahl

In einem Lebensmitteldiscounter im Mercatura beobachtete der Marktleiter am Samstagmittag gegen 11.30 Uhr einen 20-Jährigen beim Diebstahl von Sushi und Pizza. Beim Verlassen des Geschäftes wurde der junge Mann daraufhin vom Ladendetektiv aufgehalten. Hierbei wurde er aggressiv und bedrohte den Angestellten, ehe er flüchtete. Der Dieb, der vom Detektiv und zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten verfolgt wurde, konnte im Bereich Curveßstraße / Kanalstraße vorläufig festgenommen werden. Zu diesem Zeitpunkt hatte der 20-Jährige bereits über 2 Promille Alkohol im Blut.

Aalen: 10.000 Euro Schaden

Beim Rangieren mit seinem Pkw Opel Meriva beschädigte ein 83-Jähriger am Samstagmorgen gegen 9.15 Uhr das Ausfahrterminal des Parkplatzes am Rathaus, wobei ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand.

Stödtlen: Wildunfall

Auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Regelsweiler und Gaxhardt erfasste ein 30-Jähriger am Sonntagabend gegen 19 Uhr mit seinem Pkw VW Passat ein die Fahrbahn querendes Tier, wobei an seinem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Ellwangen: 58-Jähriger beschäftigt Polizei

Versehentlich stellte eine 62-Jährige ihren Pkw am Sonntagvormittag gegen 11.45 Uhr vor einem Haus in der Oberen Brühlstraße auf dem Privatparkplatz eines 58-Jährigen ab. Dieser machte die Frau auf ihren Fehler aufmerksam, woraufhin sie ihr Fahrzeug auf einen anderen Stellplatz stellte. Auf dem Weg der Frau vom Auto zum Gebäude sah der 58-Jährige aus dem Fenster und forderte die Frau auf das Grundstück zu verlassen. Da es sich bei dem Haus jedoch um ein Mehrfamilienhaus handelt und die 62-Jährige dort einen Besuch abstatten wollte, ging sie weiter. Der 58-Jährige warf daraufhin eine Rigipsplatte aus dem Fenster im 1. Stock, welche nur rund 50 cm vor der Frau auf dem Boden aufschlug.

Bereits am Sonntagmorgen zwischen 5 und 5.15 Uhr war der 58-Jährige aufgefallen, da er ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, mit einem Pkw Mercedes Benz die Landesstraße 1060 zwischen Bopfingen-Kerkingen und Ellwangen-Röhlingen befuhr, wobei er während der Fahrt andere Verkehrsteilnehmer, über mehrere Kilometer hinweg, durch Ausbremsen und dicht Auffahren nötigte.

Als der 58-Jährige dann am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr einen Mann grundlos beleidigte und bedrohte, wurde er in ein psychiatrisches Klinikum verbracht.

Heubach: Radler gestürzt

Beim Auffahren mit seinem Fahrrad auf den Gehweg in der Straße In den Bachwiesen blieb ein 20-Jähriger am Bordstein hängen und stürzte zu Boden, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Der junge Mann wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

