Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Ludgeriestiege, Fensterscheibe an Schule eingeschlagen

Coesfeld (ots)

Am 29.09.19, 00:35 Uhr schlugen bisher unbekannte Täter eine Fensterscheibe an der Gemeinschaftshauptschule ein. Die unbekannten Täter wurden anschließend von vorbeilaufenden Zeugen gestört und flüchteten zu Fuß in Richtung Bahnhofstraße. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen, Tel.: 02591-7930, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell