POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel - Diebstahl von Feuerschale

In Barßel wurde in der Zeit von Donnerstag, 22. November 2018, bis Montag, 26. November 2018, am Holunderweg eine aus Edelstahl gefertigte Feuerschale entwendet. Die runde Feuerschale hat einen Durchmesser von etwa 60 Zentimetern und hat einen gewellten Rand. Das Unikat hat einen Wert von etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499/9430) entgegen.

