POL-RZ: Fahrradfahrer übersehen

25. Februar 2019 | Kreis Stormarn - 22.02.2019 Bad Oldesloe

Am 22.01.2019, gegen 07:35 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Hamburger Straße / Kleine Salinenstraße in Bad Oldesloe zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Der Fahrradfahrer wurde hierbei verletzt.

Der 31-jährige Pkw - Fahrer befuhr die Kleine Salinenstraße in Richtung Olivetallee, um dann nach links in die Hamburger Straße einzubiegen. Der 51-jährige Fahrradfahrer befuhr die Olivetallee in Richtung Kleine Salinenstraße. Während des Abbiegens übersah der Pkw - Fahrer nach ersten Ermittlungen den entgegenkommenden Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß fiel der Geschädigte zu Boden und wurde hierbei schwer verletzt. Ein Rettungswagen musste den Fahrradfahrer in ein Krankenhaus einliefern.

Der Pkw - Fahrer blieb unverletzt.

Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1000,- Euro.

