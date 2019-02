Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Keine Zigaretten bekommen

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg

Ratzeburg Am 21. Februar 2019, gegen 19:30 Uhr, kam es zu einer Körperverletzung in den Geschäftsräumen der Unitol-Tankstelle am Lüneburger Damm. Eine polizeilich bekannte männliche Person im Alter von 26 Jahren trat an den Kassierer heran und wollte vier Schachteln Zigaretten haben. Als der Angestellte vor Übergabe der Ware zunächst das Geld forderte, ging der Täter ohne ein weiteres Wort zu sagen hinter den Verkaufstresen und fing an, auf den Kassierer einzuschlagen.

Ein Zeuge, der das Geschehen von draußen beobachtete, kam dem Angestellten zu Hilfe. Ihm gelang es, den Täter vom Opfer herunter zu reißen und am Boden festzuhalten, bis die Polizei am Tatort eintraf. Auch gegen die Polizeibeamten aus Ratzeburg verhielt sich der 26-jährige fortwährend aggressiv, so dass er gefesselt werden musste. Der Täter war den Beamten persönlich bekannt. Der Mann musste zur Verhinderung weiterer Straftaten bis heute Morgen in Gewahrsam genommen werden. Ein Ermittlungsverfahren u. a. wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet. Der geschädigte Verkäufer ist durch den Angriff leicht verletzt worden. Eine medizinische Versorgung vor Ort war jedoch nicht erforderlich.

