POL-RZ: Einbruch in ein Einfamilienhaus und Diebstahl eines Pkw

Ahrensburg In der Nacht vom 20.02.2019 bis 21.02.2019 kam es in der Parkallee in Ahrensburg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Die unbekannten Täter betraten über die offen stehende Hofeinfahrt das Grundstück und begaben sich dann zur seitlich gelegenen Terrassentür. Nachdem sie diese Tür aufgebrochen hatten, betraten sie das Erdgeschoss des Hauses. Sie durchsuchten zunächst die Küche und anschließend das Wohnzimmer nach Wertgegenständen.

Es wurde hierbei diverser Schmuck entwendet.

Letztlich nahmen sie den Fahrzeugschlüssel eines Firmenwagens aus einer Jacke an der Garderobe an sich. Der dazugehörige hochwertige Pkw Audi stand geparkt an der Straße und wurde anschließend mit Originalschlüssel entwendet.

Die Hausbewohner schliefen während der Tat im Obergeschoss. Die Tat wurde durch sie erst am Morgen bemerkt.

Die Summe des Stehlguts beläuft sich auf 165.000 EUR.

Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

