Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Enkeltrick - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Unfallflucht aus Tiefgarage

Zwischen Donnerstagabend 18:30 Uhr und Freitagmorgen 10:00 Uhr beschädigte ein Autofahrer in einer Tiefgarage in der Marktgasse einen geparkten Audi. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen bittet unter 07151 950422 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Weinstadt: Zwei Autos kollidieren beim Abbiegen

Ein 85-jähriger VW-Fahrer war am Samstagabend um 21:30 Uhr auf der L1199 in Richtung Weinstadt unterwegs. Als er auf die L1201 einbiegen möchte, übersieht er einen 26-jährigen Fahrer eines Ford Mustang und es kommt zum Unfall. Dabei entsteht ein Sachschaden von etwa 8000 Euro.

Waiblingen: Unfallflucht

Auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Devizesstraße fuhr ein Verkehrsteilnehmer am Samstag zwischen 15:00 Uhr und 21:00 Uhr gegen einen geparkten Fiat. Dabei verursachte er einen Sachschaden von ungefähr 500 Euro und entfernte sich dann von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Endersbach: Autofahrerin übersieht E-Bikerin

Eine 86-jährige Mercedesfahrerin war am Freitagmittag gegen 13:00 Uhr auf der Beutelsbacher Straße in Richtung Beutelsbach unterwegs. Beim Rechtsabbiegen übersah sie eine 67-jährige E-Bikerin und es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 650 Euro. Die Bikerin wurde leicht verletzt.

Winnenden: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

In der Seegartenstraße kam es am Samstagmittag gegen 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 51-jährige Fahrerin eines VW Polo wollte zuerst nach links abbiegen. Anschließend wechselte sie wieder auf den rechten Fahrstreifen und kollidierte dabei mit einer 28-jährigen Skoda-Fahrerin. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 3000 Euro.

Waiblingen/Korb: Enkeltrickbetrüger unterwegs

Am Freitag tätigten Enkeltrickbetrüger Anrufe im Bereich Waiblingen und Korb. Gegen 11:30 Uhr gelang es den Betrügern eine ältere Dame dazu zu bewegen, 30 000 Euro abzuheben. Aufgrund einer findigen Bankmitarbeiterin konnte die Geldübergabe noch verhindert werden.

Ein weiterer Betrugsfall konnte am Freitag leider nicht vermieden werden. Gegen 11:30 Uhr rief eine Betrügerin bei einer Rentnerin in Waiblingen an und gab sich als Enkelin aus. Sie bewegte die Dame dazu einen niedrigen fünfstelligen Betrag an eine Abholerin auszuhändigen. Die Abholerin soll dafür gegen 12:15 Uhr im Bereich der Straße "Beim Wasserturm" gewartet haben. Sie wird als dunkelhaarige Frau mit einer schwarzen Maske beschrieben. Sie soll etwa 1,70 Meter groß und korpulent sein. Zudem machte sie einen ungepflegten Eindruck. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise zu der Abholerin sowie zu anderen verdächtigen Wahrnehmungen in dieser Sache unter der Telefonnummer 07151 9500 entgegen. ipps Ihrer Polizei gegen den Enkeltrick:

- seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

- seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht kennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

- geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

- lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

- wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen fordert: besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen

- übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen

- Kommt Ihnen der Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei

Oppenweiler: Unfallflucht

4500 Euro Sachschaden hinterließ ein Unfallverursacher, der in der Breslauer Straße gegen einen dort stehenden VW T5 fuhr und diesen am linken hinteren Fahrzeugeck beschädigte. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer bzw. zum Unfallgeschehen, das sich zwischen Freitagabend und Samstagmittag ereignete, wird von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Kernen im Remstal: Nach rechts abgekommen

Weil sie einem Tier hatte ausweichen wollen, kam am Sonntag gegen 23.30 Uhr eine 29-jährige Autofahrerin in der Max-Eyth-Straße nach rechts am und prallte gegen einen dort stehenden Pkw. Die Autofahrerin blieb hierbei unverletzt. An ihrem Pkw und dem geparkten Porsche Carrera 4 entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

