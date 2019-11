Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugin beobachtet Unfallflucht

Arnsberg (ots)

Auf dem Bahnhofsparkplatz an der Clemens-August-Straße beobachtete eine Zeugin am Montag eine Unfallflucht. Um 09.25 Uhr ließ ein grüner VW-Bulli mit HSK-Kennzeichen auf dem Parkplatz eine Person aussteigen. Anschließend fuhr der Bulli rückwärts gegen einen abgestellten Pkw und beschädigte diesen hierbei. Ohne eine Schadensregulierung einzuleiten flüchtet der Bulli anschließend vom Bahnhof. Bei dem flüchtigen Fahrer handelt es sich um einen etwa 40-jährigen, stämmigen Mann mit dunklen Haaren und einem Bart. Er trug ein kariertes Hemd und besitzt bei etwa 1,95 Meter Größe ein mitteleuropäisches Aussehen. An dem grünen Bulli ist an der Front ein Aufkleber angebracht. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

