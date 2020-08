Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: In Juweliergeschäft eingebrochen - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Unfall beim Spurwechsel

Ein 43-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Montagmorgen gegen 8 Uhr die Stuttgarter Straße in Richtung Cannstatt. Nach Verlassen des Stadttunnels wechselte er die Fahrspur und übersah einen rechts neben ihm fahrenden Pkw Hyundai, der sich vermutlich im toten Winkel befand. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7500 Euro.

Fellbach: In Juweliergeschäft eingebrochen

Am Montagmorgen wurde in Schmiden in der Jakobstraße in ein Juweliergeschäft eingebrochen. Die Täter schlugen vermutlich kurz vor 7 Uhr mit einem Werkzeug die Verglasung eines Schaufensters ein. Mit dem anschließenden Griff ins Schaufenster konnten sie vermutlich binnen weniger Minuten Schmuckstücke im Wert von mehreren tausend Euro erbeuten. Die Polizei in Schmiden hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen. Zeugen und Passanten, denen am Montagmorgen Verdächtiges auffiel und sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich unter Tel. 0711/9519130 zu melden.

Waiblingen-Bittenfeld: Autofahrerin beschädigt geparkten Pkw

Am Montagmorgen gegen 11:15 Uhr beschädigte eine Autofahrerin in der Schillerstraße einen geparkten VW. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen bittet unter 07151 950422 um Hinweise zur bislang unbekannten Unfallverursacherin.

Waiblingen: Mulchmäher fängt Feuer

Ein ferngesteuerter Mulchmäher begann am Montagmorgen gegen 11:15 Uhr zu brennen. Vermutlich wurde das Feuer in der Korber Straße durch einen technischen Defekt ausgelöst. Die Flammen breiteten sich anschließend auf eine Wiese aus, sodass es zu einem Flächenbrand von etwa 400qm kam. Die Feuerwehr Waiblingen war mit 2 Fahrzeugen und 18 Personen im Einsatz und konnte das Feuer löschen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20 000 Euro.

Winnenden: Feuerstelle löst Feuerwehreinsatz aus

Am Montag gegen 10:00 Uhr kam es auf einem Gartengrundstück in der Sandstraße zu starker Rauchentwicklung. Die Polizei ging zunächst von einem Heckenbrand aus, weshalb die Feuerwehr ebenfalls verständigt wurde. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich nur um ein Feuer in einer Feuerstelle handelt, die von einer Gartenbesitzerin betrieben wurde. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr wegen der anhaltenden Trockenheit vorsorglich gelöscht. Ein Schaden entstand nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell