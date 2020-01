Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Von Kantholz getroffen

Am Montag erlitt ein Bauarbeiter in Herbrechtingen Verletzungen.

Ulm (ots)

Mehrere Bauarbeiter waren am Montag mit Schalungsarbeiten auf einer Baustelle in der Robert-Bosch-Straße beschäftigt. Beim Ausrichten der Schalungselemente kippte ein größeres Kantholz in Richtung eines 54-Jährigen Bauarbeiters. Das Kantholz traf den Mann zunächst am Kopf und dann am Oberkörper. Der Bauarbeiter trug einen Sicherheitshelm. Der dürfte Schlimmeres verhindert haben. Dennoch erlitt der Mann Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus.

+++++++ 0069752

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell