POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Unfallfluchten, Auseinandersetzung in Asylunterkunft, Sachbeschädigung

Plüderhausen: Unfallflucht auf Parkplatz

Ein Autofahrer beschädigte am Montagmorgen zwischen 16:15 Uhr und 16:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Bahnhofstraße einen geparkten BMW. Dabei verursachte er einen Sachschaden von ungefähr 3000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schorndorf bittet unter Telefonnummer 07181 2040 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Winnenden: Unfall beim Abbiegen

Ein 58-jähriger Fahrer eines Fords war am Dienstagmorgen gegen 08:00 Uhr auf der Straße "Im Grund" unterwegs. Beim Einbiegen auf die L1127 kollidierte er mit einer 43-jährigen Toyotafahrerin, die auf der L1127 unterwegs war. Die Toyotafahrerin wurde durch den Crash leicht verletzt. An den beiden Autos entstand Sachschaden von insgesamt 10 000 Euro.

Plüderhausen: Auseinandersetzung in Asylunterkunft

Am Montagnacht gegen 22:45 Uhr kam es in einer Asylunterkunft im Postweg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern. Aus bislang unbekanntem Grund gerieten ein 20-jähriger und ein 19-jähriger Guineer in einen Streit miteinander. Der 19-Jährige griff den 20-jährigen in Folge des Streits mit einem abgeschlagenen Glas an und verletzte ihn dabei schwer. Der Geschädigte musste mit einem Rettungshubschrauber in eine nahe gelegene Klinik gebracht werden. Es besteht keine Lebensgefahr. Der 19-jährige Tatverdächte wurde durch die Polizei festgenommen und wird am Dienstagnachmittag beim Amtsgericht Waiblingen einem Haftrichter vorgeführt.

Murrhardt: Beim Rückwärtsfahren Fußgängerin übersehen

Eine 28-jährige Fahrerin eines Pkw Renault Megane fuhr am Dienstag gegen 10.30 Uhr zum Rangieren in der Rudi-Gehring-Straße rückwärts. Hierbei übersah sie eine 80-jährige Fußgängerin, die beim Unfall leicht verletzt wurde. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich zur Klärung der Details unter Tel. 07192/5313 bei der Polizei Murrhardt zu melden.

Auenwald: Vandalismus

Am letzten Wochenende wurde ein Buswartehäuschen in der Unterweissacher Straße in Unterbrüden mutwillig beschädigt. Unbekannte haben dort die Seitenwand und einen Mülleimer eingetreten. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall, bei dem ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand, nimmt die Polizei in Weissach unter Tel. 07191/35260 entgegen.

Kernen im Remstal: Gegen Straßenlaterne gefahren

Ca. 3000 Euro Sachschaden hinterließ ein Autofahrer, der zwischen letzten Mittwoch und Donnerstag in der Klosterstraße gegen den Pfosten einer Straßenlaterne stieß und anschließend flüchtete. Sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

