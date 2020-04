Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Seenotfall - 88085 Langenargen, Bodensee, Obersee

Göppingen (ots)

88085 Langenargen, Bodensee, Obersee

Am Sonntag, gegen 16 Uhr, kam es zu einem Seenotfall im Seeraum vor Eriskirch.

Drei Schwestern im Alter von 26, 24 und 16 Jahren waren mit einem Kanu unterwegs. Bei dem Versuch sich zu erfrischen, kenterte das Kanu und lief voller Wasser, so dass die drei mit Badegarderobe bekleideten Personen im 15°C kalten Wasser bis zum Eintreffen der Wasserschutzpolizei aushalten mussten. Die Schwestern kamen mit dem Schrecken und einer leichten Unterkühlung davon. Die Beamten der Wasserschutzpolizei Friedrichshafen übergaben anschließend die Geschwister in die Obhut des Vaters. Ein bereits angeforderter Rettungshubschrauber, ein Boot des DLRG sowie ein Feuerwehrboot mussten nicht mehr eingreifen.

In diesem Zusammenhang wird von Seiten der Wasserschutzpolizei nochmals darauf hingewiesen, dass Wassersport wie das Stand-up-Paddeln, Rudern, Kanufahren etc. auf dem Bodensee in Baden-Württemberg zwar gestattet ist, aber aufgrund der niedrigen Wassertemperaturen mit der nötigen Vorsicht und unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften betrieben werden sollte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz

Telefon: 07161 616-3333

E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell