Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Atzelgift - Scheibe an Bagger eingeworfen

Atzelgift (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (23./24.03.2020) wurde an einem Bagger, der auf einer Baustelle zwischen Atzelgift und Luckenbach abgestellt war, mit einem Stein die Scheibe eingeworfen. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-95580

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell