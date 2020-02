POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.02.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Bad Mergentheim: Farbschmierer dingfest gemacht

Der Bad Mergentheimer Polizei gelang jüngst ein Doppel-Schlag gegen die örtliche Graffiti Szene. Seit etwa Dezember waren im Stadtgebiet verstärkt Farbschmierereien festgestellt worden. Sowohl öffentliche als auch private Gebäude wie Häuser, Garagen und Stromverteiler waren das Ziel schädigender Farbschmierereien geworden. Insgesamt ist bei über 20 Sachbeschädigungen im Stadtgebiet ein Schaden von weit über 10.000 Euro entstanden.

Nach intensiven Ermittlungen der Polizei Bad Mergentheim mit Unterstützung des Polizeiposten Lauda-Königshofen konnten jetzt drei Jugendliche im Alter von 13 - 17 Jahren als Tatverdächtige ermittelt und identifiziert werden. Die Polizei Bad Mergentheim durchsuchte Wohnungen und stellte Beweismittel sicher. Die Tatverdächtigen haben zudem auch Farbschmierereien in Lauda begangen, welche von der Polizei Bad Mergentheim mit bearbeitet werden.

Am Mittwoch vergangener Woche gelang den Streifenbeamten des Polizeireviers zudem die Festnahme von zwei weiteren Farbschmierern. Ein Zeuge rief mitten in der Nacht über Notruf die Polizei und berichtete, dass er zwei Personen beim Besprühen einer Turnhalle in der Krummen Gasse beobachte. Eine sofort anfahrende Streife konnte die Tatverdächtigen mit einer Sprühdose noch am Tatort antreffen und festnehmen. Den 17 und 18 Jahre alten jungen Männern wurde die vorläufige Festnahme erklärt. Beim Versuch den 18-Jährigen in einen Polizeiwagen zu bringen wehrte dieser sich so stark, dass ein Polizeibeamter dabei verletzt wurde. Nachdem der junge Mann schließlich im Auto saß, startete sein Kumpane Befreiungsversuche, die von den Polizisten jedoch unterbunden werden konnten. Beide mussten mit aufs Polizeirevier kommen. Der jüngere der beiden beruhigte sich und konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Der Ältere war aber derart aggressiv, dass er schließlich von seiner Mutter abgeholt werden musste. Die Polizei ermittelt daher zudem noch wegen versuchter Gefangenenbefreiung, Widerstand gegen die Staatsgewalt und Beleidigung.

Alle Taten werden durch die Polizei bei der Staatsanwaltschaft Ellwangen zur Anzeige gebracht. Auf alle kommen zudem wahrscheinlich noch zivilrechtliche Forderungen in nicht geringer Höhe zu.

