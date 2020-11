Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkrs. Konstanz)Renault-Front ramponiert 5.11.20

RadolfzellRadolfzell (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken ist ein unbekannter Autofahrer in der Industriestraße gegen einen Renault gestoßen. Dieser stand in einer Parkbucht in der Nähe eines Autozulieferers. Die Polizei schätzt den Schaden an der Front des Mini-SUV auf 2500 Euro. Von dem Unfallverursacher fehlt jede Spur. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell unter Telefon 07732 950660 zu melden.

