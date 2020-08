Polizei Paderborn

POL-PB: Unfallflucht mit schwer verletztem 13-Jährigen - Polizei sucht dringen Zeugen

Paderborn (ots)

(mb) Am frühen Sonntagnachmittag (02.08.2020, 14.11 Uhr) wurde ein 13-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall auf der Sighardstraße Ecke Wollmarktstraße sehr schwer verletzt.

Der Unfallverursacher flüchtete und ließ das Kind auf der Fahrbahn liegend zurück (siehe dazu den Pressebericht vom 02.08., 20.26 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/4668328).

Der männliche Fahrer des Unfallautos ist nach wie vor flüchtig. Auch vom Auto fehlt jede Spur. Auf dem Beifahrersitz soll zur Unfallzeit eine kleinere Person gesessen haben.

Bei dem gesuchten Unfallwagen handelt sich um ein weißes Fahrzeug, vermutlich um einen Mitsubishi. In Frage kommt eventuell der Typ "Airtrek" der in Deutschland unter der Modellbezeichnung "Outlander" läuft. Das fünftürige Fahrzeug ist älteren Baujahrs und lässt sich am besten als ein Pkw zwischen Kombi und SUV beschreiben. Besonders ins Auge fallen bei dem flüchtigen Wagen nach Zeugenaussagen auffällige Seitenschweller. Es fuhr nach dem Unfall stark beschleunigend über die Wollmarktstraße in Richtung Frankfurter Weg davon.

Das schwer verletzte Kind befindet sich nicht in Lebensgefahr. Der Junge wurde zunächst nach Kassel und dann zur weiteren Behandlung in eine Spezialklink nach Göttingen verlegt.

Die Ermittlungen der Polizei dauern weiter an. Sachdienliche Hinweise auf den Unfallfahrer sowie das gesuchte Auto nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

