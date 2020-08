Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher mit Hilfe von Zeugen gestellt

Paderborn (ots)

(mb) Dank couragierter Zeugen konnte am Sonntagabend ein Einbruch in einen Getränkemarkt am Holsteiner Weg verhindert und zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden.

Gegen 19.30 Uhr hörten Anwohner Scheibenklirren. Eine Zeugin entdeckte einen Mann, der sich an der Eingangstür des Getränkemarkts zu schaffen machte. Ein weiterer Zeuge (30) sah zwei Personen vom Getränkemarkt flüchten und nahm die Verfolgung der Verdächtigen auf. Am Gebäude war die Eingangstür eingeschlagen worden. Eingedrungen waren die Täter noch nicht. Der Zeuge konnte beide Tatverdächtige am Dubelohgraben stellen und mit einem Passanten (35) festhalten. In diesem Moment traf auch die erste Polizeistreife ein und nahm die beiden Tatverdächtigen (39/45) vorläufig fest. Beide Männer sind drogenabhängig und bereits mehrfach straffällig geworden. Gegen die Tatverdächtigen läuft jetzt ein erneutes Strafverfahren. Sie stehen im Verdacht weitere Einbrüche in Getränkemärkte verübt zu haben.

