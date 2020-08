Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Versicherungsbüros

Hövelhof (ots)

(mb) In der Nacht zu Samstag (01.08.2020) sind zwei Einbrüche in Versicherungsbüros verübt worden.

Der erste Einbruch fiel am Samstagmorgen gegen 08.30 Uhr an der Sennestraße auf. An dem Bürogebäude wurde ein Fenster im Erdgeschoss mit Pflastersteinen eingeworfen. Der oder die Täter drangen in das Versicherungsbüro ein und suchten nach Beute. Sie entwendeten etwas Bargeld. Die Tat muss nach 23.00 Uhr ausgeführt worden sein.

Zwischen 18.10 Uhr am Freitag und 09.45 Uhr am Samstag ist auch an einem Versicherungsbüro an der Ferdinandstraße ein Fenster mit Pflastersteinen zerstört worden. Aus den Räumlichkeiten wurde ebenfalls ein geringer Bargeldbetrag entwendet.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

