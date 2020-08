Polizei Paderborn

POL-PB: Vermisste Schwimmerin im Lippesee am Samstagabend unverletzt wieder aufgetaucht

33106 Paderborn (ots)

Samstag, 01.08.2020, 20:19 Uhr

Vermisste Schwimmerin im Lippesee unversehrt wieder aufgetaucht.

Am Samstagabend meldete der volljährige Sohn seine 47jährige Mutter als vermisst. Beide Personen waren aus dem Kreis Lippe zum Lippesee angereist. Die Mutter war gegen 19:30 Uhr allein zum Schwimmen in den Lippesee gegangen und bis 20:19 Uhr nicht wieder zurückgekehrt. Daraufhin hatte der Sohn den Notruf 112 gewählt und seine Mutter als vermisst gemeldet. Die Feuerwehr hatte umfangreich Kräfte zur Suche nach der Frau alarmiert. Bei den Suchmaßnahmen mittels Boot wurde die Vermisste im See angetroffen, wie sie zur gemeinsamen Badestelle zurück schwamm. Sie konnte unversehrt wieder ans Ufer gelangen.

