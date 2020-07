Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Einstieg in Imbisswagen - Kühlanhänger

Herford (ots)

(um) In der Nacht zum Dienstag (21.07.) öffneten bislang unbekannte Täter einen abgesperrten Bereich um einen Imbisswagen, der auf einem Parkplatz an der Bünder Straße eingerichtet ist. Aus einem dort abgestellten Kühlanhänger entfernten die Diebe ein Panzerschloss und eine Sicherungskette. Die Täter öffneten verschiedene Lebensmittelkartons, die dort eingelagert waren. Der genaue Schaden muss noch ermittelt werden. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

