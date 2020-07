Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Türe an Eisdiele beschädigt

Spenge (ots)

(um) Vermutlich in der Nacht zum Montag (20.07.) brachen bislang unbekannte Täter in ein Haus an der Lange Straße ein. In dem Haus befindet sich eine Eisdiele. Die Einbrecher hebelten an der Haustüre, an der Sachschaden entstand. Die Täter gelangten nicht in das Gebäude. Die genaue Höhe des Schadenbetrages wird durch den Eigentümer noch mitgeteilt. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

