Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Rettungssanitäter angefahren- Unfallbeteiligter gesucht

Bünde (ots)

(sls) Die Polizei Herford ist auf der Suche nach einem Unfallbeteiligten oder Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Bünde. Zum Unfallzeitpunkt gegen 17.10 Uhr befand sich auf der Nordkampstraße in Bünde ein Rettungswagen im Einsatz und hielt vor Hausnummer 17 in Fahrtrichtung Habighorster Weg an. Ein 33-jähriger Rettungssanitäter stieg auf der Beifahrerseite aus dem Fahrzeug aus. Zum selben Zeitpunkt versuchte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer rechtsseitig am Rettungswagen vorbeizufahren. Hierbei fuhr er dem aussteigenden Sanitäter über den rechten Fuß. Der Fahrzeugführer wurde durch den verletzten Sanitäter noch auf den Unfall hingewiesen, setzte aber seine Fahrt fort, ohne eine ordnungsgemäße Unfallaufnahme zu gewährleisten. Er entfernte sich vom Unfallort in Richtung Habighorster Straße. Der Rettungssanitäter wurde am rechten Fuß verletzt und zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat ermittelt in diesem Unfall und ist auf der Suche nach dem Unfallbeteiligten oder weiteren Zeugen, die mögliche Angaben zum Fahrzeugführer und Fahrzeug machen können. Bitte setzen sie sich mit der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8882100 in Verbindung.

