Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Roller im Kreuzungsbereich übersehen- Beteiligter leicht verletzt

Rödinghausen (ots)

(sls) Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Renault und einem Roller kam es am Montagnachmittag in Rödinghausen. Gegen 16.25 Uhr befuhr eine 53-Jährige Renault-Fahrerin aus Melle den Schwarzen Weg aus Richtung Bruchstraße kommend. Im Kreuzungsbereich der Kilverstraße beabsichtigte sie, über die Kilverstraße hinweg den Schwarzen Weg weiterzufahren. Auf der Kilverstraße befand sich zu diesem Zeitpunkt ein 16-jähriger Rollerfahrer, der in Richtung Osnabrücker Straße unterwegs war. Die 53-Jährige übersah beim Überqueren der Kilverstraße den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer aus Rödinghausen. Dieser hatte noch versucht abzubremsen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Durch die Kollision mit dem Renault stürzte der 16-Jährige zu Boden und verletzte sich leicht. Zur weiteren ärztlichen Behandlung wurde er mit dem Rettungswagen ins Bünder Krankenhaus gebracht. Angehörige des 16-Jährigen kümmerten sich um den Verbleib des beschädigten Rollers. Die Schadenshöhe wird insgesamt mit 4.000 Euro angegeben.

