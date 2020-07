Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: LKW auf Parkstreifen angegangen- Mehrere Liter Diesel entwendet

Spenge (ots)

(sls) Am Freitagabend (20.7.) wurde durch den Nutzer eines LKW MAN TGX das Fahrzeug auf einem Parkplatz am Straßenrand des Industriezentums in Höhe Nummer 23 abgestellt. In der Zeit von abends 18.00 Uhr bis zum Sonntagnachmittag um 14.00 Uhr rissen unbekannte Täter den Tankdeckel vom Tank und entwendeten daraus. ca. 100 Litter Dieselkraftstoff. Auf welche Art und Weise der Diesel vom Tatort abtransportiert wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder auch möglichen Verbleib des Kraftstoffes machen können, sich zu melden (Tel. 05221-8880).

