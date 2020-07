Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall unter Alkoholeinfluss- Geparkter PKW gegen Holzzaun geschleudert

Bild-Infos

Download

Herford (ots)

(sls) In wie weit der Genuss von Alkohol die Unfallursache eines schweren Verkehrsunfalls am Samstagabend (18.7.) auf der Ahmser Straße in Herford ist, klärt zurzeit das Verkehrskommissariat. Gegen 22.20 Uhr befuhr ein 43-jähriger aus Herford die Ahmser Straße stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer 35 verlor er die Kontrolle über seinen Mercedes und stieß frontal gegen einen linksseitig geparkten grauen Mazda. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der geparkte Mazda über den Gehweg hinweg gegen einen Holzgartenzaun geschleudert. Von dort rollte der Mazda noch weiter gegen einen benachbarten Zaun. Der 43-Jährige flog nach dem Zusammenstoß noch auf der Ahmser Straße weiter und stieß letztendlich gegen einen Baum. Der Herforder wurde durch die Kollision schwer verletzt im Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug herausgeholt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. In der Atemluft des 43-Jährigen wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt, so dass entsprechende Blutproben entnommen wurden. Der Führerschein und das Fahrzeug des Herforders wurden vorläufig sichergestellt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 16.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Ahmser Straße komplett gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell