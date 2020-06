Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen/Brenz - Vorfahrt missachtet

Leichte Verletzungen zog sich eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall zu.

Ulm (ots)

Ein 37-Jähriger bog am Freitag gegen 11.45 Uhr von der Wiesenstraße nach links in die Memminger Straße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 47 Jahre alten Frau, die auf der Memminger Straße stadtauswärts unterwegs war. Beim Zusammenstoß der beiden Autos verletzte sich die Frau leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 2.500 Euro.

++++++++++++++++1038295 Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell