POL-COE: Coesfeld/Während Evakuierung zur Fliegerbombenentschärfung: Senior will militärisches Geschoss abgeben

Coesfeld (ots)

Was für ein Zufall, dass der Kampfmittelräumdienst in der Nachbarschaft ist, mag sich ein 80-jähriger Coesfelder gedacht haben. Er hat die Blindgängerentschärfung in Coesfeld am Donnerstag (30.1.20) dazu genutzt, ein militärisches Geschoss loszuwerden. Ein Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes konnte in diesem Fall schnell Entwarnung geben, da die Munition nicht scharf war. Jedoch mussten Sprengstoffspezialisten des Landeskriminalamtes anreisen. Sie nahmen das Geschoss sicher verpackt mit. Ob auf den Mann ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz oder das Kriegswaffenkontrollgesetz zukommt, prüft die Polizei nun.

