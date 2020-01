Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, K11/Unfallbeteiligter fährt weg

Coesfeld (ots)

Zwischen einem schwarzen BMW und einem unbekannten weißen Auto kam es am Donnerstagmorgen (30.1.20) auf der K11 zu einer Kollision. Eine 25-jährige Autofahrerin aus Havixbeck befuhr gegen 6.10 Uhr mit dem BMW die K 11 aus Richtung Schapdetten in Richtung B525. In Höhe der kleinen Steverüberführung kam der Frau der unbekannte Autofahrer mit dem weißen Fahrzeug entgegen. Es kam zur Kollision zwischen den Außenspiegeln. Der unbekannte Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um seine Anschlusspflichten zu kümmern.

Die Polizei in Dülmen bittet Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.

