POL-HF: Einbruch in Sonderpostenmarkt- Alkoholische Getränke als Diebesgut

Löhne (ots)

(sls) Das vergangene Wochenende nutzten bislang unbekannte Täter, um aus einem Sonderpostenmarkt eine Geldkassette und diverse alkoholische Getränke zu entwenden. In der Zeit von Samstagnachmittag (18.7.) gegen 16.00 Uhr bis zum Montagmorgen drangen die Täter auf bisher unbekannte Art und Weise in das Objekt ein und nahmen eine silberne Geldkassette mit etwas Bargeld, sowie mehrere Flaschen Wodka im Gesamtwert von ca. 110 Euro mit. In der Nacht zu Montag kam es gegen 03.00 Uhr zu einer Alarmauslösung am Objekt, wo jedoch zunächst kein Einbruch und auch keine Personen im Objekt festgestellt werden konnten. In wieweit ein Zusammenhang zwischen der Alarmauslösung und dem Einbruch besteht ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können oder auch andere verdächtige Wahrnehmungen im Tatortbereich gemacht haben, sich zu melden (Tel. 05221-8880).

