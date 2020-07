Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls an PKW - Reifen mit Felgen an Autohaus gestohlen

Herford (ots)

(um) In der Nacht zum Dienstag (21.07.) stahlen bislang unbekannte Täter an der Bielefelder Straße an zwei PKW die Reifen samt Felgen. Die Diebe hinterließen die beiden Mercedes auf dem Gelände an dem Autohandel auf Pflastersteinen aufgebockt zurück. Durch die eigentliche Tathandlung sind die beiden Coupe Fahrzeuge im Bodenbereich beschädigt worden. Der Gesamtschaden wird mit ca. 10.800.- Euro angegeben. Die acht silbernen Alufelgen sind vom Typ Daimler Benz AMG und waren mit Michelin Bereifung in den Größen 245 und 275 VR ausgestattet. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

