POL-KN: (Büßlingen, Landkreis Konstanz) Verpuffung in einer Holzheizung führt zu Feuerwehreinsatz (05.11.2020)

In der Schaffhauser Straße ist es am Donnerstagvormittag gegen 10.45 Uhr zu einer Verpuffung mit starker Rauchentwicklung gekommen. Ein Mann wollte die Holzheizung in seinem Haus zum ersten Mal seit dem Frühjahr wieder in Betrieb nehmen. Dadurch kam es, vermutlich durch menschliches Versagen, zu einer Verpuffung. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Der Senior wurde zum Glück nicht verletzt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Tengen und Büßlingen waren mit insgesamt 18 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort.

