Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstahl von Zweirädern

Mönchengladbach (ots)

Offensichtlich hatten Diebe es in den vergangenen Tagen auf motorisierte Zweiräder abgesehen: Sie stahlen insgesamt zwei Pedelecs und ein Pit-Bike.

Das E-Bike, das zwischen Montag, 07.09.2020, 17 Uhr, und Mittwoch, 09.09.2020, 11 Uhr, aus einem verschlossenen Innenhof an der Straße "Am Beller Wehr" in Mülfort gestohlen wurde, hatte der Besitzer noch einmal zusätzlich gesichert. Es war silberfarben und vom Hersteller "Rixe". Ebenso stahlen sie den Akku des Herstellers "Bosch".

Bei dem Pit-Bike, das in der Zeit zwischen Dienstag, 08.09.2020, 18 Uhr, und Mittwoch, 09.09.2020, 9 Uhr, aus einer Garage an der Hovener Straße gestohlen wurde, handelt es sich um ein motorradähnliches Fahrzeug des Herstellers "Italjet". Aus derselben Garage stahlen die Täter ein Pedelec der "Fahrradmanufaktur Domburg".

Verdächtige Beobachtungen, die mit einer der Taten in Zusammenhang stehen könnten oder Personen, melden Zeugen bitte unter der Rufnummer 02161-290. (cw)

