Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Grenzüberschreitende Bahnbrücke ist kein Fußweg

Hirschfelde (ots)

In Hirschfelde nutzen noch immer viele Fußgänger die Neißebahnbrücke als Fugängerweg von und nach Polen. Am 13. September 2019 ertappten Bundespolizisten einen 64-jährigen Mann aus Bogatynia auf der Brücke im direkten Gleisbereich. Der Mann wurde vor Ort kontrolliert und kostenpflichtig verwarnt.

Wie viele andere zuvor, unterschätzte auch er die Gefahren, die von einem Aufenthalt im Gleis ausgehen. Die Bahnstrecke ist an dieser Stelle nicht weit einsehbar und die heutigen Dieseltriebwagen sind so leise, dass man ein Herannahen nicht rechtzeitig bemerken kann. Auch wenn die Bahnstrecke hier zur Zeit gesperrt ist und ein Schienenersatzverkehr eingerichtet wurde, so können jederzeit Bauzüge die Strecke befahren.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

@bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell