POL-HI: Unfall im Kreisel- Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 17.09.2019 kam es gegen 06:30 Uhr im Berliner Kreisel in Hildesheim zu einem Verkehrsunfall. Bei dem Unfall wurde ein Rollerfahrer schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 52-jähriger Hildesheimer mit seinem Kleinkraftrad von der Bundesstraße 1 aus Elze kommend in den Berliner Kreisel ein. Ein 59-jähriger Fahrer eines Daimlers kam von der Senator-Braun-Allee und übersah beim Einfahren in den Kreisel den Rollerfahrer. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen und in dessen Folge stürzte der 52-jährige. Er erlitt eine schwere Kopfverletzung. Nach der ersten Behandlung am Unfallort wurde er umgehend in ein Hildesheimer Krankenhaus eingeliefert. Der 59-jährige Hildesheimer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Das Kleinkraftrad wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Pkw war noch fahrbereit.

Zeugen, die zum Unfallhergang Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 05121-939-115 zu melden.

