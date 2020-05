Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiater Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagmorgen (26.05.2020) einen 34-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Lebensmittelladen an der Sophie-Tschorn-Straße Weinflaschen gestohlen und sich anschließend gegen das Festhalten durch einen Mitarbeiter gewehrt zu haben. Eine Angestellte informierte gegen 11.00 Uhr ihren Filialleiter, da sie beobachtet hatte, wie der Tatverdächtige drei Weinflaschen in seinem Rucksack verstaute und sich zur Kasse begab. Der 34-Jährige verließ den Kassenbereich, ohne die Getränke zu bezahlen und wurde vor dem Ladengeschäft vom 38-jährigen Filialleiter aufgehalten. Obwohl der 34 Jahre alte Mann um sich schlug und zu fliehen versuchte, gelang es dem Filialleiter, ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten festzuhalten. Der deutsche Tatverdächtige wird im Laufe des Mittwochs (27.05.2020) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell