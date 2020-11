Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen, Verkehrsunfälle

AalenAalen (ots)

Crailsheim: Sachbeschädigung an Schule

Am vergangenen Wochenende kam es an einer Schule in der Salzburger Straße zu einer Sachbeschädigung. Freitagnacht zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr warfen Vandalen Bauzäune im Bereich der Schule um und beschädigten dadurch mehrere Jungpflanzen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Bereits am vorherigen Wochenende zwischen Samstag und Sonntag wurde die Rückwand einer Sporthalle in der Salzburger Straße mit Farbbeuteln und Obst beworfen. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zu den bislang unbekannten Vandalen.

Gerabronn: Fahrzeug beschädigt

Etwa 2000 Euro verursachte ein Vandale am Samstagabend zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr in der Trüglestraße. Die Person beschmierte einen geparkten BMW mit orangener Farbe. Hinweise zum bislang unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Am Freitagnachmittag gegen 14:45 Uhr fuhr ein 56-jähriger BMW-Fahrer auf der Stuttgarter Straße. Dabei erkannte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 44-jähriger Fiat-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste. Der 56-jährige fuhr auf den 44-jährigen auf und schob diesen auf eine davorstehende 24-jährige Skoda-Fahrerin. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 9500 Euro. Der 44-jährige wurde dabei leicht verletzt.

Schwäbisch Hall: Vier Fahrzeuge an Auffahrunfall beteiligt

Eine 27-jährige Renault-Fahrerin befuhr am Freitagmittag gegen 12:45 Uhr die Stuttgarter Straße. Dabei erkannte sie zu spät, dass eine vor ihr fahrende 19-jährige Fiat-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten musste. Es kam zum Crash zwischen der 27-jährigen und der 19-jährigen, wobei das Fahrzeug der 19-jährigen auf einen 35-jährigen VW-Fahrer und einen 68-jährigen VW-Fahrer aufgeschoben wurde. Durch den Unfall wurde die 27-Jährige, die 19-Jährige, sowie der 35-Jährige, der 68-Jährige und dessen 65-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 17 500 Euro.

