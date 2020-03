Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Einbrecher findet Geld

Aus einem Gebäude in Geislingen hat ein Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag Geld geholt.

Wie die Polizei berichtet, schlug der Unbekannte an dem Haus am Rorgensteig die Scheibe einer Glastür ein. Er durchsuchte die Räume und brach dazu auch Türen auf. In einem Büro fand er etwas Geld, ebensolches in einem zweiten Büro. Schließlich stieß der Unbekannte auf den Tresor. Schnell hatte er den Schlüssel dazu gefunden. Auch aus dem Wertschrank nahm er Geld mit. Mit dieser Beute machte sich der Einbrecher auf und davon. Ihn sucht jetzt die Geislinger Polizei (TEL. 07331/93270), die wegen des Einbruchs ermittelt. Die Ermittler mahnen, in Firmen und Geschäftsräumen über Nacht oder freie Tage kein Geld zu lassen. Denn darauf haben es Einbrecher abgesehen. Weitere Tipps gibt die Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de oder in Broschüren auf allen Polizeidienststellen.

