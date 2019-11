Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Ticker - Sicherheitskonferenz

Kehl (ots)

Im Jahr 2019 beanstandeten Beamte des Polizeireviers Kehl in Zusammenarbeit mit dem Zoll bislang insgesamt 119 Delikte in Gaststätten. Im Vergleich zum gesamten Vorjahr 2018 stellt dies eine Steigerung um bereits über 40 Verstöße dar. In den überwiegenden Fällen handelt es sich hierbei um Verstöße gegen die Spielverordnung, Allgemeinverfügungen oder Sperrzeitregelungen. In den Spielhallen und Wettbüros kam es lediglich zu einer Zuwiderhandlung gegen das Landesglücksspielgesetz und zu insgesamt drei Festnahmen.

