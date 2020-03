Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen/Salach - Messer und mehr

Nach zwei Kontrollen in Eislingen und Salach muss die Polizei jetzt Anzeigen fertigen.

Ulm (ots)

Eine Polizeistreife hatte am Mittwoch gegen 21 Uhr einen Roller kontrolliert. Die Streife hielt das Fahrzeug im Mühlesgäßle an. Die Fahrerin hatte zuvor versäumt, dass richtige Kennzeichen anzubringen. So bestand zunächst der Verdacht, dass der Roller nicht versichert ist. Doch konnte die 15-Jährige das aktuellen Versicherungskennzeichen zeigen. Trotzdem durfte sie nicht weiterfahren. Denn der Roller fuhr schneller als die für Mofas erlaubte 25 km/h. Deshalb hätte sie einen Führerschein benötigt, den sie aber nicht hatte. Die 15-Jährige sieht jetzt einer Strafanzeige entgegen. Nach der Kontrolle nahm die Mutter sie mit nach Hause.

Am Donnerstag gegen 2 Uhr kontrollierte eine Streife in der Hauptstraße in Salach einen 32-Jährigen. Der Mann war erkennbar betrunken. In seiner Tasche hatte er ein verbotenes Messer, das die Polizisten sofort beschlagnahmten. Er sieht jetzt ebenfalls einer Strafanzeige entgegen.

Hinweis der Polizei: Die Polizei ist mit ihren Streifen rund um die Uhr unterwegs, um Hilfe zu leisten und Gefahren zu beseitigen. Solche Gefahren drohen auch, wenn jemand mit einem Fahrzeug fährt, welches zu führen ihm nicht erlaubt ist. Denn Fahren im Straßenverkehr ist grundsätzlich gefährlich, wie die vielen Verkehrsunfälle zeigen. Deshalb ist eine Ausbildung (Fahrschule) notwendig, um die Gefahren zu reduzieren. Gefährlich sind auch Gegenstände wie verbotene Messer. Denn der Grund für das Verbot liegt gerade in der Gefährlichkeit der Waffen. Die Polizei kündigte an, die Kontrollen fortzusetzen.

