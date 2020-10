Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: 10-jähriger Junge bei Unfall schwer verletzt - Pkw flüchtet

Kempen (ots)

Am Donnerstag gegen 13.20 kam es auf dem Heyerdrink in Kempen zu dem Verkehrsunfall. Ein 10-jähriger Junge aus Kempen, der mit seinem Fahrrad den Heyerdrink in Richtung Von-Broichhausen-Stift überqueren wollte, wurde von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Der Pkw, der das Hinterrad des Fahrrades touchierte, fuhr in Richtung Berliner Allee weiter, ohne dass sich der Fahrer oder die Fahrerin um das Kind kümmerte. Der Junge stürzte auf Grund der Kollision und wurde dabei schwer verletzt. Bei dem Auto handelt es sich vermutlich um einen dunkelroten VW Golf. Nach Zeugenaussagen war die Motorhaube auffällig: Dort war das Markensymbol vermutlich mit einem schwarzen Totenkopf-Aufkleber überklebt. Das verletzte Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise auf den flüchtigen Pkw bitte an das Verkehrskommissariat in Viersen über die Nummer 02162/377-0. /wg (888)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell