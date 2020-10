Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich/Viersen: Wohnungseinbrüche scheitern

Willich/Viersen (ots)

Zwischen Dienstag, 15.30 Uhr und Mittwoch, 11.10 Uhr, hebelten Unbekannte an einem Fenster eines Einfamilienhauses auf der Alperheide in Willich. Das Fenster hielt stand, die Einbrecher kamen nicht ins Haus. An einem Haus auf der Hardter Straße in Viersen hebelten Unbekannte an der Hauseingangstür am gestrigen Mittwoch zwischen 07.00 und 08.10 Uhr. Auch hier scheiterten die Täter, es wurde nicht gestohlen. Die Kripo bittet um Hinweise in beiden Fällen über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (886)

