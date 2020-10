Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Schaag: Rennradfahrer bei Unfall leicht verletzt - Traktor fährt weiter

Nettetal-Schaag (ots)

Am Mittwoch gegen 17.00 Uhr fuhr ein 62-jähriger Boisheimer mit seinem Traktor-Gespann auf der Boisheimer Straße in Schaag in Richtung Ortsmitte. Als er an mehrere geparkten Autos vorbeifuhr, schätze er möglicherweise die Fahrbahnbreite falsch ein. Mehrere Rennradfahrer, die ihm entgegenkamen, mussten stark abbremsen, um dem Traktor auszuweichen. Dabei stürzte ein 53-jähriger Radfahrer aus Wesel und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen musste nicht hinzugerufen werden. Der 62-Jährige legte ebenfalls eine Vollbremsung hin und verhinderte so eine Kollision mit dem gestürzten Radfahrer. Der Traktor-Fahrer fuhr zunächst weiter, kehrte dann aber zur Unfallstelle zurück. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen. /wg (884)

