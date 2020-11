Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Diebstahl,Farbschmiererei

AalenAalen (ots)

Neresheim-Ohmenheim: Wildunfall

Auf der B 466 in Fahrtrichtung Ohmenheim stieß am Montagabend ein 41-jähriger VW-Lenker gegen 21.35 Uhr mit zwei Wildschweinen zusammen, die die Fahrbahn querten. Der Pkw, an dem ein Schaden von ca. 5000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aalen: Lkw beschädigt Pkw

Auf der Bischof-Fischer-Straße beschädigte ein 56-jähriger Lkw-Lenker am Montag, gegen 13.10 Uhr einen am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 2500 Euro entstand.

Aalen-Unterkochen: Unfall aus Unachtsamkeit

Eine 59-jährige Opel-Lenkerin hielt am Montagvormittag gegen 11.40 Uhr auf der Heidenheimer Straße an, um einem Lkw das Abbiegen in eine Baustelleinfahrt zu ermöglichen. Als sie dazu kurz zurücksetzte, touchierte sie eine 71-jährige Audi-Lenkerin. Der Sachschaden wird auf ca. 1400 Euro beziffert.

Aalen-Unterkochen: Spiegelstreifer

Ein Gesamtschaden von ca. 2000 Euro entstand am Montagvormittag, als sich gegen 10 Uhr zwei Lkw-Lenker auf der Aalener Straße im Begegnungsverkehr jeweils an den Außenspiegeln ihrer Fahrzeuge streiften.

Riesbürg: Vorfahrt missachtet

Am Montagabend wollte ein 41-jähriger BMW-Lenker gegen 19 Uhr die K 3316 überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 55-jährigen Fiat-Lenkerin, welche die K 3316 von Nördlingen in Richtung Utzmemmingen befuhr. 16.000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Rainau-Buch: Unfall beim Linksabbiegen

Im Einmündungsbereich Aalener Straße/Ahelfingerstraße kollidierte am Montag, gegen 17.45 Uhr ein 41-jähriger VW-Lenker beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden 32-jährigen Skoda-Lenker. Dieser wurde dabei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 12.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Am Montagvormittag kam es auf der Mutlanger Straße zu einem Auffahrunfall. Ein 16-jähriger Krad-Lenker war aus Unachtsamkeit auf eine 22-jährige BMW-Lenkerin aufgefahren, die verkehrsbedingt abbremsen musste. 6000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Montagvormittag gegen 10.20 Uhr an einem geparkten VW den linken Außenspiegel, der in der Mutlanger Straße abgestellt war und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Heubach: Auffahrunfall

Als am Montagnachmittag eine 16-Jährige mit ihrem E-Bike die Poststraße in Richtung Ortsmitte/Kreisverkehr befuhr, kollidierte sie mit einer 51-jährigen VW-Lenkerin, welche verkehrsbedingt angehalten hatte. Das Mädchen prallte gegen den Pkw und stürzte. Sie kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Ruppertshofen: Diebstahl aus Wohnmobil

Aus einem vermutlich unverschlossenen Wohnmobil, das zwischen Sonntagnachmittag und Montagvormittag in der Schubertstraße abgestellt war, wurde ein Geldbeutel sowie ein bewegliches Navigationsgerät der Marke Garmin im Wert von ca. 530 Euro entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Mögglingen: Unfall aus Unachtsamkeit

Ein 85-jähriger VW-Lenker fuhr am Montagnachmittag gegen 14 Uhr beim Zurücksetzen auf einen wartenden Mini Cooper auf, der auf der Böbinger Straße kurz vor dem Bahnübergang in Fahrtrichtung Böbingen angehalten hatte. 1000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Samstagmittag und Sonntagvormittag wurde die Hauswand des Rathauses, ein auf dem dortigen Parkplatz abgestellter Pkw der Gemeinde, die Fahrbahn sowie ein Glascontainer mit roter und weißer Farbe beschmiert und ein Schaden von ca. 1000 Euro verursacht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

