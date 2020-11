Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Lkw-Plane aufgeschlitzt

RösrathRösrath (ots)

Aus einem Lkw, der an der Raststätte Königsforst West parkte, stahlen Diebe Bargeld

Von Freitag auf Samstag (30.10., 17:00 Uhr auf den 31.10., 05:00 Uhr) parkte ein Lkw-Fahrer seinen Sattelzug auf dem Parkplatz an der Raststätte Königsforst West an der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt. Die Täter schlitzten zunächst ein Loch in die Plane des Lkw-Anhängers und stahlen anschließend aus der Zugmaschine Bargeld in Euro und schwedischen Kronen sowie ein Mobiltelefon von Samsung.

Die Polizei hofft, dass Zeugen in der Nacht etwas beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (gb)

