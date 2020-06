Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Polizisten angegriffen und verletzt

Gaggenau, Bad Rotenfels (ots)

Offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung versuchte am Sonntagmorgen ein 22-jähriger Autofahrer vor der Polizei zu fliehen und verletzte bei der anschließenden Kontrolle die Polizeibeamten. Gegen 7:10 Uhr fuhr der Mann mit seinem VW auf eine Kontrollstelle auf der B 462 Höhe Mönchhofstadion zu. Beim Erkennen der Beamten wendete der aus Richtung Kuppenheim fahrende Autofahrer und entfernte sich stark beschleunigend. Mit hoher Geschwindigkeit führte der Fluchtweg über die Draisstraße bis in die Franz-Grötz-Straße, wo die Fahrt vor einem verschlossenen Firmentor endete. Vor der anschließenden Kontrolle versuchte sich der 22-Jährige zu Fuß zu entziehen, was durch die beiden Beamten unterbunden wurde. Dagegen wehrte er sich so massiv, dass Pfefferspray eingesetzt werden musste. Eine Beamtin fasste der Mann bei seinen Widerstandshandlungen am Kopf und schlug diese auf den asphaltierten Boden. Sie musste daraufhin in einer Klinik behandelt werden und konnte den Dienst nicht fortsetzen. Ihr Kollege und der Autofahrer wurden durch Schürfwunden leicht verletzt. Erst nach Fesselung an Armen und Beinen, ließ sich der junge Mann beruhigen. Ein Alkoholtest vor Ort attestierte ihm einen Wert von rund 1,3 Promille. Nach einer Blutentnahme in einer Klinik wurde der Führerschein beschlagnahmt. Wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Trunkenheit im Verkehr erwartet den Mann nun ein Strafverfahren.

/rs

