POL-OG: Achern,Wagshurst/Rheinau, Rheinbischofsheim - Demonstriert und verunglückt

Zu verschiedenen Verkehrsbehinderungen und einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagabend im Bereich Rheinbischofsheim und Wagshurst. Gegen 21.30 Uhr sammelten sich über 500 Motorradfahrer rund um den Sportplatz von Rheinbischofsheim, um mit einer gemeinsamen Fahrt gegen die Sperrung der K 5311 zu demonstrieren. In dieser Zeit war es anderen Verkehrsteilnehmern nicht möglich die Kreisstrasse zu befahren. Nachdem der Motorradkonvoi die geplante Strecke einmal in beide Richtungen befahren hatte und es dabei zu mehreren Verkehrsstörungen und Anwohnerbeschwerden gekommen war, sperrten Polizeistreifen aus Achern und Kehl die K 5311 und verhinderten somit eine zweite geplante Hin- und Rückfahrt von Rheinbischofsheim nach Wagshurst und wieder zurück. Nach und nach löste sich die Demonstration rund um die Motorradfahrer auf. Ebenfalls auf der K 5311 ereignete sich etwa zeitgleich ein schwerer Motorradunfall. Ein 16-jähriger Zweiradfahrer war auf der Straße zwischen Wagshurst und Rheinbischofsheim unterwegs, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und sich dabei so schwer verletzte, dass er mit einem Rettungswagen ins Klinikum eingeliefert werden musste. Nicht angepasste Geschwindigkeit kann als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden. Der Schaden an dem 125ccm-Leichtkraftrad beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

