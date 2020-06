Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Rollerfahrer missachtet sämtliche Verkehrsregeln

Offenburg (ots)

Am Freitag machte ein Rollerfahrer kurz vor 17:30 Uhr den öffentlichen Verkehrsraum zur Rennstrecke. Auf der Fahrt von Oberbruch - Balzhofen - Vimbuch nach Bühl-Weststadt fuhr er mit 85 - 90 km/h, ignorierte hartnäckig bestehende Geschwindigkeitsbeschränkungen auf der Strecke und missachte sowohl an der LUK-Kreuzung als auch an der Kreuzung Rheinstraße/Obervogt-Haefelin-Straße das Rotlicht an den dortigen Lichtsignalanlagen. Nur glücklichen Umständen ist es zu verdanken, dass es durch die Fahrweise des Mannes zu keinem Unfall gekommen ist; gleichwohl wurden andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die Polizei Bühl bittet darum, dass sich Geschädigte unter T. 07223-990970 melden. Der Zweiradfahrer - von kräftiger Statur - trug einen schwarzen Helm, ein T-Shirt, kurze Hose und Turnschuhe. An seinem schwarz lackierten Gefährt war ein Versicherungskennzeichen montiert.

